A cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, no pleito municipal de 2020, será em 16 de dezembro de 2020, de forma totalmente virtual em Cacoal.

A informação é da Justiça Eleitoral através de edital divulgado pela Juíza da 11ª Zona Eleitoral de Rondônia Emy Karla Yamamoto Roque.

A solenidade ocorrerá às 09h00, via plataforma zoom, com link a ser oportunamente informado e transmitida ao vivo no canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO)

A decisão quanto ao formato virtual foi tomada pelo Juízo considerando a atual conjuntura sanitária enfrentada mundialmente.

No Edital, a juíza proclamou eleitos, por terem sido escolhidos pelo voto popular, para preencher os cargos de prefeito, vice Adailton Furia e Cassio Gois, além dos vereadores eleitos: Antonio Damião Martins, Edimar Kapiche, Ezequiel Câmara, João Pichiek, Josisvan Almeida, Lauro Costa, Luiz Antonio Fritz, Magnison da Silva, Paulo Henrique Silva, Paulo Roberto Bezerra, Romeu Moreira, Valdimiro Corá.

>>> LEIA, ABAIXO, O EDITAL NA ÍNTEGRA: