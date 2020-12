Em busca de melhorias nas rodovias rondonienses, o deputado Luizinho Goebel (PV) fez duas indicações ao governo do Estado para que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RO) assuma as obras de asfaltamento na RO-464, em Jaru, bem como para que retome as obras de recapeamento da malha viária na RO-473 que liga a BR-364 aos municípios de Teixeirópolis e Urupá.

Conforme o parlamentar, é necessário que o órgão estadual faça a pavimentação asfáltica da RO-464, em Jaru, que está faltando apenas 2 km para finalizar.

“As obras de pavimentação naquela rodovia foram iniciadas, todavia, a empresa abandonou a obra faltando apenas dois quilômetros. Peço que o DER execute o serviço, pois essa estrada de chão está trazendo diversos transtornos, e ainda sérios riscos de acidentes para as pessoas que transitam diariamente pelo local”, pontuou Goebel.

Além disso, Goebel ressaltou também que o DER deve retomar as de obras de recapeamento da malha asfáltica da RO-473 (LH31), que liga a BR-364 aos municípios de Teixeirópolis (KM 22) e Urupá (KM 57).

“Com esta obra o governo irá beneficiar todas as famílias que residem naquela região, além do grande fluxo de veículos que escoam a produção local para os municípios do entorno, uma vez que no momento a rodovia encontra-se extremamente danificada, com inúmeros buracos, trazendo ainda sérios riscos de acidentes”, destacou o parlamentar.