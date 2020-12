Em mensagem enviada ao Extra de Rondônia, a prefeita Sheila Mosso, de Chupinguaia, na região sul de Rondônia, lamentou a morte do líder distrital Vicente Delfino, ocorrida nesta terça-feira, 8 (leia mais AQUI).

De família tradicional, Vicente é morador do distrito do Guaporé, na BR-364, e foi administrador de Urucumacuã, distrito de Pimenta Bueno.

“É com tristeza que externamos nosso mais profundo pesar pela morte do nosso amigo Vicente Delfino, conhecido como Laércio. Rogamos a Deus que acalme os corações de familiares e amigos. Nossa solidariedade a todos. Laércio sempre foi um parceiro do nosso município!”, disse a mandatária municipal.

Vicente era pai de 4 filhos e sempre estava presente na cidade de Chupinguaia, e, ao lado do irmão Zezão, sempre foram líderes políticos em defesa do distrito do Guaporé, desde a época do ex-prefeito Ataíde da Silva.