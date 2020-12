A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) acompanhou na manhã desta quarta-feira (9), junto com o vereador Baiano Leiteiro a instalação de um tubo armco na estrada localizada na Linha 5, quilometro três e meio no município de Colorado do Oeste.

A parlamentar lembrou que destinou R$190 mil para o município de Colorado do Oeste a pedido do vereador Baiano Leiteiro para aquisição de tubos armcos que estão sendo utilizados na recuperação de várias estradas rurais do município beneficiado assim a população que necessita trafegar pelas vias.

Rosangela Donadon parabenizou o vereador Baiano Leiteiro pela indicação e também ao prefeito de Colorado do Oeste o Professor Ribamar pelo trabalho ágil.

“Atendi ao pedido do vereador Baiano Leiteiro para beneficiar Colorado do Oeste, um município que sempre estou destinando recursos, e o prefeito José Ribamar também tem feito a parte dele aplicando bem os recursos”, destacou a parlamentar.

Rosangela Donadon informou que serão atendidos 15 pontos da linha 5 com os tubos, além disso, outras localidades também estão sendo beneficiadas com a instalação dos tubos armcos.

Rosangela Donadon destacou que tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida da população rural, ouvindo as demandas e destinando emendas para obras que beneficiam as famílias rurais.

“Estou muito feliz em acompanhar a instalação do tubo Armco e saber que a obra vai beneficiar várias famílias da área rural que utilizam as estradas para escoar a produção. Inclusive a máquina uma PC que executou a obra foi adquirida através de uma emenda que destinei. Fico muito feliz em saber que estou contribuindo com o desenvolvimento do município melhorando a qualidade de vida da população”, ressaltou a deputada.

