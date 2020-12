Todos os servidores da Assembleia Legislativa receberam o 13º salário na quinta-feira 10, conforme havia anunciado em agosto, o presidente da Casa de Leis, Laerte Gomes (PSDB), após a aprovação do Ato nº 08/2020 da Secretaria Geral, que estabeleceu as datas dos pagamentos até o final do ano.

“Com uma gestão equilibrada, transparente e que prima pela economicidade, conseguimos definir as datas dos pagamentos dos salários dos últimos meses do ano, incluindo o décimo terceiro. Os salários de dezembro serão pagos a todos os servidores no próximo dia 21”, destacou Laerte.

Com a divulgação prévia das datas de pagamento, os servidores puderam se programar e planejar o orçamento doméstico. “É uma ação onde cumprimos com a nossa obrigação de pagar salários aos nossos servidores, que são fundamentais para o funcionamento da Casa, mas com um calendário definido, os gastos das famílias podem ser melhor planejados”, completou o presidente.

Além de cumprir com o calendário anunciado, a Assembleia está encerrando mais um ano com suas contas em dia, respeitando os gastos com pessoal e ainda economizando para apoiar importantes ações, como foi a destinação de recursos para o custeio de uma ala do Hospital do Amor, para o tratamento de pacientes com covid-19.

“Estamos num novo e mais amplo prédio, com mais despesas, contratamos mais servidores aprovados em concurso, mas ainda assim reduzimos gastos e economizamos para ações com o aluguel da ala do Hospital do Amor, a um custo mensal de R$ 2 milhões, com 12 leitos de UTI e mais 49 leitos clínicos”, finalizou Laerte.