A Polícia Militar (PM) recebeu informação que A.P.C., conhecido no meio policial por envolvimento no tráfico de drogas, estaria na companhia de sua esposa identificada pelas iniciais E.P.S., comerciando entorpecentes em Vilhena.

Com isso, o casal passou a ser monitorado pelos policiais militares, no qual nesta quinta-feira, 10, foi observado quando a dupla saiu de uma casa no bairro Belém num carro VW Gol de cor branca, sendo abordado nas proximidades da Avenida Paraná.

Foi visto pelos policiais que A.P., entregou um pacote para a carona do veículo, no caso sua esposa E.P., sendo que na revista foi encontrado cerca de 304 gramas de substancia análoga a cocaína, além de certa quantia em dinheiro com os dois.

Em incursão na casa onde o casal havia saído, com ajuda dos cães farejadores do Canil do 3º BPM de Vilhena, foi localizado cerca de 100 gramas de pasta base de cocaína e certo valor em dinheiro.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para registro da ocorrência.