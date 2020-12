O vereador eleito Edimar Kapiche “Vigilante” (PSDB), que obteve 768 votos, sendo o quinto mais votado no pleito eleitoral, é mais um que está cotado para ser presidente do Legislativo em Cacoal.

Com ele, são seis os nomes comentados nos bastidores da Casa de Leis (leia mais AQUI).

Ao Extra de Rondônia, Kapiche informou os motivos de seu nome estar na lista dos presidenciáveis ao Legislativo, explicou como será seu relacionamento com o prefeito Adailton Furia e o que a população espera do seu mandato.

Kapiche chegou em Cacoal em 1994, vindo do Espírito Santo. Até 1996 morou 20 quilômetros próximo do município de Ministro Andreazza. Em 1998, morou na linha 15 de Cacoal e depois no setor do Vista Alegre.

Na vida profissional iniciou como Garçom no Cacoal Selva Park, depois foi vigilante municipal, ao mesmo tempo em que era entregador de pizza. Em 2018, trouxe o ramo de transporte por aplicativo. Foi presidente de Associação de Moradores de Bairro e depois vice-presidente da União Municipal de Associação de Moradores de Bairro.

Em 2016 concorreu a vereador e não foi eleito por 3 votos, ficando na suplência. Em 2018 foi candidato a deputado estadual quando triplicou sua votação e em 2019 foi eleito presidente do Conselho de Segurança em Cacoal.

>>> VEJA, ABAIXO, A ENTREVISTA A ÍNTEGRA:

EXTRA: Faça uma análise de sua campanha eleitoral. Qual é a maior dificuldade (se teve) que encontrou na campanha?

KAPICHE: A maior dificuldade foi a pandemia e tivemos que optar pelas redes sociais, além de que não tivemos estrutura de campanha financeira. Mas agradecemos à população de população de Cacoal pela receptividade e apoio.

EXTRA: Porque o senhor acredita que a população lhe concedeu a vitória nas urnas?

KAPICHE: Acredito que por ter várias frentes de atuações, na área se segurança, como presidente de bairro, além de ser atuante na área esportiva. É a participação continua em vários setores. Em 2016 fiquei apenas por 3 votos e hoje veio o reconhecimento com a eleição a vereador com 768 votos, sendo o quinto mais votado de Cacoal, com uma campanha modesta.

EXTRA: Qual será sua postura no parlamento a partir de 1º de janeiro de 2021 na aprovação ou rejeição de projetos?

KAPICHE: Tudo o que vier ao encontro e melhoria da população será aprovado. Meu compromisso é com a população de Cacoal. Estarei acompanhando e cobrando do Executivo municipal para que possa efetivar ações e ter um resultado positivos nos vários segmentos.

EXTRA: Como será seu relacionamento com o Executivo?

KAPICHE: Estive na composição de campanha com o prefeito eleito Adailton Furia e seu vice Cassio Gois e espero que eles correspondam à altura e trabalhar por Cacoal. Nesse caso, com certeza, terá o meu apoio. Espero continuar essa boa relação com eles, que se mostram muito acessíveis e abertos ao diálogo para efetivar as políticas públicas.

EXTRA: Seu nome é forte candidato à presidência da Câmara. Gostaria de fazer parte da Mesa Diretora?

KAPICHE: Na nossa composição foram eleitos 7 vereadores e estamos convidados os outros 5, eleitos na coligação do outro lado, para agregar e trabalhar harmoniosamente e pacificamente. Entendo que posso contribuir colocando meu nome como presidente da Casa de Leis. A população renovou mais de 80% dos parlamentares e temos que retribuir também com uma resposta de renovação na Mesa. Entendo que sou uma pessoa conciliadora, pacificadora, moderada e que sabe a hora de cobrar e não ser corporativista. Então, acredito que eu posso contribuir sendo presidente do Legislativo. Não tenho sede de poder e se a maioria achar que meu nome não é viável, temos que respeitar e trabalhar agregando. Estou conversando com os pares. Tudo é no tempo de Deus. Inclusive, recebi um convite para ser 1º secretário e estamos analisando para a melhor condução do primeiro biênio do Legislativo.

EXTRA: Qual é sua mensagem à população de Cacoal?

KAPICHE: A população pode ter confiança que nosso mandato será transparente, a favor de Cacoal e de cobranças ao Executivo das necessidades da comunidade. Nossa eleição é gratificante e isso aumenta mais nossa responsabilidade. Agradeço aos cacoalenses por me confiar esse mandato e me coloco à disposição, reafirmando o compromisso de estar cobrando os avanços necessários para nossa cidade diante do Executivo.