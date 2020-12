As cerimônias de diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, no pleito municipal de 2020, serão realizadas no próximo 17 de dezembro, de forma totalmente virtual, referente aos municípios de Santa Luzia do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, São Felipe do Oeste e Parecis, na região da Zona da Mata rondoniense.

A informação é da Justiça Eleitoral através de edital divulgado pela magistrada Márcia Adriana Araújo Freitas.

A solenidade ocorrerá via plataforma zoom, com link a ser oportunamente informado e transmitida ao vivo no canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), nos seguintes horários:

08h: prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos de Santa Luzia do Oeste;

09h: prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos de Alto Alegre dos Parecis;

10h: prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos de São Felipe do Oeste;

11h: prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos de Parecis;

A decisão quanto ao formato virtual foi tomada pelo Juízo considerando a atual conjuntura sanitária enfrentada mundialmente.

