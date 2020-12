Na manhã desta quinta-feira 10, visitou a redação do Extra de Rondônia a professora Vadeilza Castilho para divulgar a palestra ministrada por Cipriano Luckesi na sexta-feira 11, as 14h.

Com o tema “O ato de avaliar na prática do ensino escolar”, o evento será online através da plataforma Zoom e via Youtube no canal Aprender a Aprender, sendo voltado a professores, supervisores, gestores e a comunidade escolar.

Segundo Castilho, um dos pontos discutidos será a avaliação neste período de pandemia sem contato direto com os alunos, além do encerramento do ano letivo e preparativos para o próximo ano.

MAIS SOBRE O PALESTRANTE

Cipriano Luckesi é Bacharel em Teologia (PUC/SP); Licenciado em Filosofia (UCSal); Mestre em Ciências Sociais (UFBA); Doutor em Educação (PUC/SP); formado pelo Centro de Biossíntese da Bahia (1996) e pela Escola Dinâmica Energética do Psiquismo (1997); professor aposentado da Universidade Federal da Bahia e uma das maiores referências em avaliação da aprendizagem escolar.