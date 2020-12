Até o dia 31 de dezembro, o consumidor de Cacoal e região que vai as compras pode escolher uma das lojas credenciadas na campanha “Natal Azul”, uma parceria do Sebrae em Rondônia e a Associação Comercial de Cacoal. A campanha reúne lojas de vários segmentos, que oferecem, além de ótimo atendimento, muita promoção.

“A ideia é ajudar tanto o empresário quanto o consumidor na hora das compras de fim de ano. E a campanha Natal Azul quer ser esse elo entre empresários e consumidor: as lojas apresentam suas ofertas e promoções, e o consumidor encontra todas as opções em um só lugar antes de ir às compras”, explica Renilda Medeiros, coordenadora da campanha local.

Satisfação do empresário e retorno garantido para o cliente, que pode conferir a lista com todas as lojas participantes da campanha, além dos produtos expostos na vitrine virtual, no hot site. As lojas credenciadas estão identificadas com a marca da campanha.

As empresas que quiserem participar da campanha, ainda podem se cadastrar na plataforma Mercado Azul, até semana que vem.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae: acesse o site ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp, pelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.