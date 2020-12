Após a veiculação da matéria do Extra de Rondônia, onde dava conta do desparecimento de Lídio Mariano da Costa Conceição, de 78 anos, na tarde de quinta-feira, 10, em Estrela do Oeste, distrito de Cabixi, o idoso foi encontrado e está em casa em segurança.

Lídio que tem sérios problemas de saúde havia saído de casa na tarde de quinta-feira, 10, numa bicicleta Monark e desapareceu. Havia se passado muitas horas e a família estava desesperada sem saber seu paradeiro.

Contudo, após a publicação da matéria, uma pessoa que havia tomado conhecimento do sumiço do idoso através do Site, encontrou o aposentado na madrugada desta sexta-feira, 11, numa estrada vicinal entre as linhas 6 e 7, próximo ao Rio Escondido sentado debaixo de uma árvore aproximadamente 15 quilômetros de sua casa.

A família agradece o apoio da Polícia Militar de Cabixi e a comunidade que após a matéria se uniram para procurar o idoso.