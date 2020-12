Eleito vereador com 547 votos no pleito eleitoral de 15 de novembro, Paulo Henrique Silva concedeu entrevista ao Extra de Rondônia, momento em que fez uma análise da campanha municipal e enumerou seus propósitos no Legislativo em Cacoal.

Drº Paulo Henrique, como é conhecido, é cristão, católico, 36 anos, advogado, jornalista, vice-presidente do PTB/Cacoal e empreendedor nato (ex-vendedor de queijo). É pai da Maria Clara, filho da Dona Marli (Bairro Paineiras), irmão do Éder e do Deibton José.

Atuou em projetos sociais para preparatório de concurso público. Atualmente exerce a advocacia na cidade de Cacoal. Iniciou sua atividade de conscientização política incentivando a participação popular e colocando os interesses coletivos acima dos individuais.

É advogado especialista em direito previdenciário. Formado em comunicação social em 2005, foi convidado pela ex-prefeita Sueli Aragão para trabalhar como assessor de imprensa na Prefeitura de Cacoal em 2006. Em 2011, seu pai falece vítima de câncer em Barretos/SP. “A maior perda até o momento”, explica.

>>> CONFIRA A ENTREVISTA ABAIXO:

EXTRA: Faça uma análise de sua campanha eleitoral. Qual é a maior dificuldade (se teve) que encontrou na campanha?

PAULO HENRIQUE: As mudanças na regra eleitoral já previam que as eleições de 2020 teriam novos elementos. Porém, o cenário imposto pela pandemia da Covid-19 ampliou o panorama inédito deste pleito. Ao contrário do modelo tradicional, a maneira de se fazer campanha este ano desafiou partidos, candidatos, autoridades e, principalmente, os eleitores. Saiu o corpo a corpo e entrou a presença efetiva no mundo virtual. Para mim, a maior dificuldade foi o distanciamento social, motivo do alto índice de abstenção de votos em Cacoal e no Brasil.

EXTRA: Porque o senhor acredita que a população lhe concedeu a vitória nas urnas?

PAULO HENRIQUE: A população, através do voto de confiança, me conduziu ao parlamento municipal para cumprir o papel constitucional de vereador (em consonância com os artigos 29 a 31 da Constituição Federal), que é fiscalizar, julgar as contas, legislar sobre assuntos de interesses local e acompanhar às ações do executivo municipal com imparcialidade. Acredito que nossa simplicidade, determinação e responsabilidade foram reconhecidos pela população de Cacoal.

EXTRA: Qual será sua postura no parlamento a partir de 1º de janeiro de 2021 na aprovação ou rejeição de projetos?

PAULO HENRIQUE: Serei extremamente rigoroso na análise dos projetos apresentados à Casa de Leis. Qualquer iniciativa do prefeito em prol da população e do município de Cacoal terá meu voto favorável. Porém se houver projetos que elevem a carga tributária, desrespeito ao servidor público e afronta aos princípios do direito administrativo e constitucional terá meu repúdio e voto contrário.

EXTRA: Como será seu relacionamento com o Executivo?

PAULO HENRIQUE: Não serei oposição ao prefeito Adailton Fúria e ao vice Cassio Gois. A democracia nos impõe respeito e harmonia entre os poderes. Farei o meu trabalho visando a boa aplicação dos recursos públicos, afinal o orçamento do município de Cacoal para 2021 será de R$ 233.154 milhões.

EXTRA: Seu nome é forte como candidato à presidência da Câmara. O senhor vai disputar mesmo? Caso seja não, gostaria de fazer parte da Mesa Diretora?

PAULO HENRIQUE: Nosso nome está em evidência para presidir a Casa de Leis por sermos abertos ao diálogo, por respeitar, conhecer e cumprir fielmente o regimento interno da Câmara Municipal, o pilar do Poder Legislativo. Vamos respeitar a pluralidade de pensamentos e correntes ideológicas. Devolver ao plenário sua soberania quanto à discussão das pautas e a socialização das matérias aos edis. Sou defensor da liberdade e independência da casa legislativa.

A política só vai funcionar para as pessoas comuns, quando as pessoas comuns e talentosas começarem a participar da política. Quem não cumpre acordo não gera credibilidade, não gera simpatia, muito menos prosperidade legislativa. Conto com apoio e o voto de confiança dos pares para presidirmos a Câmara no Biênio 2021/2022.

EXTRA: Qual é sua mensagem à população de Cacoal?

PAULO HENRIQUE: Acredito que a política é o único instrumento social capaz de mudar a realidade de uma cidade, de um bairro e do seu povo. Decidi sair dos bastidores e me colocar à disposição da população para melhorar a vida das pessoas que mais necessitam. É necessário que o agente público enxergue a política como missão, propósito e não como negócio. Deixo aqui um forte abraço para a população de Cacoal.