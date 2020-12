O deputado estadual sargento Eyder Brasil (PSL), comemorou na sexta-feira 11, o início dos procedimentos administrativos, por meio do poder executivo, para a realização do concurso público, que visa reforçar a Segurança do Estado.

Em agosto do decorrente ano, representantes da Polícia Técnica Científica (POLITEC), reforçaram ao parlamentar a necessidade de realizar o concurso público para cargos de perito criminal, agentes de criminalísticos e técnicos de laboratório, em decorrência da defasagem de pessoal.

Por sua vez, o deputado, enviou requerimento parlamentar Nº1168/2020, à mesa diretora da ALE/RO com cópias para a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), e comemorou ao receber a notícia que o governo fará o certame para 2021.

“É um grande reforço para a Segurança Pública do Estado esses novos 379 profissionais. Através de nosso gabinete vamos contribuindo, de forma direta ou indireta para essa evolução”, finalizou.

CONCURSO

O certame está com data prevista para acontecer no segundo semestre de 2021. No total, serão oito vagas para o Corpo de Bombeiros Militar, 20 vagas para Polícia Militar e 379 vagas para Polícia Civil de Rondônia.