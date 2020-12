Uma equipe do governo de Rondônia, formada por representantes da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), tem percorrido o interior do Estado, visitando as comunidades terapêuticas voltadas ao tratamento e enfrentamento à dependência química.

O objetivo é fortalecer a parceria entre governo e comunidades e também direcionar as atenções para ações de prevenção às drogas.

Liderando a equipe, o presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conen-RO), David Inácio dos Santos, que também coordena as secretarias regionais de governo, vinculadas à Sepog, tem levantado, junto aos diretores das instituições, as demandas e os anseios de cada comunidade.

“Estamos visitando e conhecendo todas as comunidades terapêuticas que atuam em Rondônia, buscando levantar quais são as necessidades destas comunidades. O governador, coronel Marcos Rocha nos atribuiu essa responsabilidade, para que Rondônia cresça com a política antidrogas. Neste sentido, o Conen atua tanto na atividade primária, prevenção, como no tratamento e na recuperação”, destacou David, que assumiu o Conen em junho deste ano.

Em Vilhena, a equipe do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, acompanhada pelo secretário executivo regional no Cone Sul, Nilton Gomes Cordeiro, visitou a Associação “Trindade Santa” e também se reuniu com representantes da Comunidade Terapêutica Reviver, do município de Cerejeiras.

“Esta visita técnica é de fundamental importância, pois estabelece um contato mais próximo com as comunidades terapêuticas, em busca do fortalecimento desta parceria, junto ao Estado. A atuação do Conen, com a parceria da Sepog, facilita a atuação junto aos municípios, justamente pela proximidade estabelecida através das secretarias regionais do Governo”, enalteceu Nilton Gomes.

Já em Cacoal, uma visita foi feita à Comunidade Terapêutica Abisai, uma instituição preparada para atender aqueles que buscam a recuperação em relação à dependência química. Atualmente, o Governo de Rondônia conta com um convênio com a Abisai, cobrindo o tratamento de 10 acolhidos, mas o objetivo é ampliar os atendimentos.

“É muito necessária essa atenção do Estado à dependência química. Mostra a intenção do Governo de manter uma sociedade protegida do uso de drogas e da dependência, fortalecendo as políticas de prevenção e dando a oportunidade adequada para aqueles que querem se recuperar”, ressalta o secretário Regional do Governo em Cacoal, José Moura.

Além de Cacoal e Vilhena, a equipe do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas visita também nesta semana as comunidades terapêuticas dos municípios de Rolim de Moura, Ouro Preto d’Oeste, Presidente Médici e Candeias do Jamari. Acompanham o presidente nas visitas, o assessor do governador Marcos Rocha, Dr. Lauro Fernandes, a secretária do Conen, Marinez Parloti e o assistente social da Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas (CPOAD), Rodrigo Lopes.