É com profunda consternação que o Comando do 3º BPM, em nome do efetivo policial, vem externar o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento do Policial Militar, 2º Sargento PM Pedro Pedra Vieira, no final da tarde de sábado (12).

O Policial Militar serviu na corporação por 25 anos, sendo incluso no dia 28 de agosto de 1995 e estava com 44 anos de idade.

O 2º Sargento Pedra já serviu na capital, Porto Velho, bem como na região do Cone Sul, sendo nas cidades de Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste – sendo esta última a qual servia atualmente.

Em sua ficha, constam 39 elogios pelos serviços prestados e foi condecorado com a medalha “Dedicação Policial Militar – 10 Anos” em 2006.

No ano de 2008 realizou missão na Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro de 16 de abril até 13 de agosto.

O velório acontecerá na Capela Mortuária Professora Laíza, do município de Colorado do Oeste, porém ainda não tem horário previsto.

Deixamos com a família nosso sentimento de solidariedade e pêsames pela sentida perda.