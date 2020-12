A deputada Rosangela Donadon (PDT) participou nesta sexta-feira (11), de uma reunião em Colorado do Oeste com o vereador Fabão e com a professora Claudia Aguiar que jutos fizeram um pedido a parlamentar para equipar a sala Atendimento Educacional Especializado (AEE) da escola Julieta Vilela Velozo que foi atendido prontamente pela deputada.

Durante a reunião a professora Claudia que é mãe de uma criança autista e faz parte da AMA Cone Sul falou sobre os casos de autismo em Colorado e também sobre as dificuldades do tratamento das crianças e da importância da acessibilidade, e da falta de infra-estatura e material educacional para as professoras trabalhar com as crianças e poder dar uma qualidade de vida para elas.

A professora escreveu um projeto e entregou ao vereador Fabão que intercedeu junto à deputada para equipar a sala do AEE da escola Julieta Vilela Velozo com material didático pedagógico e tecnologia assistida para atender as crianças especiais.

A professora e o vereador agradeceram a deputada pela atenção e por prontamente atender ao pedido que vai contribuir para melhorar a educação em Colorado.

A deputada se comprometeu a atender ao pedido e destinar recursos para equipar a sala do AEE o mais rápido possível. “Fico muito feliz em poder trabalhar para melhor a qualidade do ensino dos nossos alunos especiais. A professora Claudia e o vereador Fabão estão de parabéns por lutar para melhorar a educação em Colorado”, ressaltou Rosangela Donadon.