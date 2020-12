A vítima procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e registrou a ocorrência.

A vítima contou na delegacia que o caminhão estava carregado com carnes e o veículo pernoitou na cidade de Vilhena, na Rua 306, bairro Vila Operária.

Contudo, ao chegar no destino, foi dado falta de 105 caixas com carne bovina, identificadas como Costela do Traseiro (Janelão com Osso).

O motorista suspeita que o produto foi furtado ainda em Vilhena, já que o sensor da câmara fria mostrou inconsistência justamente no local que estava estacionado o caminhão.

A Polícia Civil deverá investigar o caso.