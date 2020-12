De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chamou a Polícia Militar (PM) e contou que um homem trajando bermuda jeans, camiseta azul com detalhes brancos e boné, chegou a sua loja e pegou um produto no valor de R$ 20,00 e efetuou o pagamento com uma nota de R$ 100,00 – tendo recebido de troco R$ 80,00.

Contudo, ao receber o troco, o cliente questionou o preço do produto dizendo que estava caro e disse que não ia levar o objeto e pediu a devolução do dinheiro.

Com isso, a comerciante devolveu os R$ 100,00 que ele havia dado e pegou os R$ 80,00 que ela tinha dado como troco e guardou no caixa.

Após, o homem disse que estava em duvida se tinha dado os R$ 80,00 para ela e pediu para averiguar, a vítima abriu a gaveta e colocou o dinheiro em cima do balcão. Neste momento o golpista pegou um produto no valor de R$ 12,00 e pediu para que a comerciante desse o cupom da compra.

Enquanto a vítima estava providenciando o cupom, o golpista pegou os R$ 80,00 que estava em cima do balcão e guardou.

Entretanto, assim que o golpista saiu da loja foi que a comerciante percebeu que ela havia caído num golpe e o homem tinha levado o produto sem pagar e ainda os R$ 80,00 que ela havia dado de troco.

A guarnição fez buscas pela região, mas não localizou o golpista.