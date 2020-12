O deputado Ezequiel Neiva (PTB), que é sargento de Reserva da PM, lamentou a morte do ex-companheiro de farda, o segundo sargento PM Pedro Pedra Vieira, encontrado morto na tarde de ontem (12) em sua propriedade rural, localizada no município de Colorado do Oeste.

Sargento Pedra, como era seu nome de Guerra, tinha 44 anos. O corpo foi encontrado pela sua esposa no curral do sítio, onde residia na linha 01, km 3,5. A causa da morte não foi revelada. Pedra tinha 25 anos na PM

Neiva lembrou do tempo em que atuaram juntos no 3º, trabalhando no município de Cerejeiras. “O sargento Pedra foi um homem honrado e policial militar dedicado. Ao longo de sua carreira acumulou quase 40 elogios em sua ficha funcional. Foi condecorado com medalha “Dedicação Policial Militar – 10 Anos” em 2006”, destacou o parlamentar ao falar da inestimável perda para a corporação.

3º Batalhão emite Nota Oficial

É com profunda consternação que o Comando do 3º BPM, em nome do efetivo policial, vem externar o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento do Policial Militar, 2º Sargento PM Pedro Pedra Vieira, no final da tarde de sábado (12).

O Policial Militar serviu na corporação por 25 anos, sendo incluso no dia 28 de agosto de 1995 e estava com 44 anos de idade.

O 2º Sargento Pedra já serviu na capital, Porto Velho, bem como na região do Cone Sul, sendo nas cidades de Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste – sendo esta última a qual servia atualmente.

Em sua ficha, constam 39 elogios pelos serviços prestados e foi condecorado com a medalha “Dedicação Policial Militar – 10 Anos” em 2006.

No ano de 2008 realizou missão na Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro de 16 de abril até 13 de agosto.

O velório acontecerá na Capela Mortuária Professora Laíza, do município de Colorado do Oeste, porém ainda não tem horário previsto.

Deixamos com a família nosso sentimento de solidariedade e pêsames pela sentida perda.