O fato foi registrado na noite deste domingo, 13, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

O Extra de Rondônia recebeu informação que duas crianças tinha sido alvo de disparos de arma de fogo na área rural do distrito do Guaporé.

A reportagem apurou que Polícia Militar (PM) foi informada que duas crianças haviam dado entrada no Hospital Regional de Vilhena (HRV) vítimas de disparos de arma de fogo.

No HR os militares entraram em contato com a mãe das vítimas, no qual relatou que seu marido tem uma espingarda de pressão, porém, adaptada para calibre 22, e neste domingo, esqueceu a arma em cima da cama e seu filho de 4 anos, pegou para brincar e acabou por disparar em sua mão, acertando também sua irmã de 7 anos no rosto.

As crianças foram levadas ao posto de saúde do distrito do Guaporé pelos pais em carro próprio, após receber atendimento foram encaminhadas para o HRV numa ambulância.

Contudo, o pai das crianças fugiu do HR antes da chegada da polícia. Foram feitas buscas, mas até o fechamento da matéria não havia sido encontrado.