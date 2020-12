De acordo com apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição foi ao bairro Açaí atender uma ocorrência de violência doméstica.

Quando os policiais militares chegaram ao local depararam com uma mulher e três crianças, uma delas com deficiência nas pernas chorando muito.

A vítima contou que seu marido de 27 anos, passou o dia consumindo cerveja e em dado momento começaram uma discussão, e seu marido W.J.A.S., ficou transtornado, jogou cerveja em seu rosto e passou a quebrar os móveis da casa.

A esposa disse que o marido não tinha a agredido fisicamente, apenas com palavras de baixo calão. Porém, W., que continuava transtornado não deixava a mulher conversar com os policiais, dizendo: “manda estes caras irem embora, aqui dentro nós conversamos, problema é nosso” com tom de ameaças e coagindo a mulher a não declarar as práticas delituosa sofridas.

Neste momento foi dado voz de prisão a W., que entrou dentro de casa, pegou um cabo de cortina quebrou ao meio e investiu contra os militares que tiveram de usar força bruta para contê-lo e algemá-lo.

Após imobilizar W., que estava totalmente enfurecido, foi levado para a Unisp, onde foi registrada a ocorrência.

Durante a prisão, dois policiais sofreram ferimentos, sendo necessário atendimento médico.