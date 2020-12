Neste domingo (13) a deputada Rosangela Donadon (PDT) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do Policial Militar, 2º Sargento PM Pedro Pedra Vieira, em Colorado do Oeste.

O policial morreu no final da tarde de sábado (12). Ele trabalhou na Polícia Militar por 25 anos prestando serviço em Porto Velho e também nas cidades de Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste.

Pedro é irmão da professora Gercina Vieira que é sogra do filho Antônio da deputada Rosangela Donadon.

Veja a nota na íntegra:

É com profundo pesar que recebi a notícia da morte do policial militar o Sargento PM Pedro Pedra Vieira a quem sempre admirei pelo trabalho prestado a comunidade. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências e desejo que Deus em sua infinita misericórdia possa consolar o coração de todos.