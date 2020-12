Uma carreta que transportava óleo de soja tombou na rotatória do Anel Viário (RO-135), em Ji-Paraná, na tarde de sábado, dia 12.

De acordo com a Polícia Militar, populares aproveitaram para saquear toda a carga. (Veja no vídeo abaixo).

A carreta, com placas de Tangará da Serra (MT), trafegava no sentido Presidente Médici-Porto Velho, quando tombou ao fazer a rotatória e parando atravessado na pista.

Uma Unidade do Corpo de Bombeiros compareceu no local e socorreu o motorista, que estava com ferimentos pelo corpo. A Polícia Militar também esteve no local e preservou o local até os trabalhos periciais.

Duas Guarnições da PM permaneceram no local preservando a carga por mais de 3 horas e saiu do local após uma escolta armada, contratada pela seguradora, chegar no local. Porém, só havia um vigilante para tomar conta da carga.

Uma multidão que aguardava o desfecho da ocorrência, aproveitou que a polícia não estava mais no local e saqueou toda a carga.

>>>Vídeo abaixo: