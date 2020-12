A Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em agenda realizada na última sexta-feira (11) na cidade de Colorado do Oeste, reafirmou parcerias com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) e com as prefeituras da região Cone Sul para desenvolver o setor produtivo em 2021.

No campus do Instituto em Colorado do Oeste, o secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani foi recepcionado pelo diretor, professor Marcos Aurélio Anequine, e visitou a plantação experimental de mudas de capiaçu, vegetal utilizado para alimentar o gado na época da seca e melhorar a produção dos produtores de leite.

Na oportunidade, Padovani ouviu as explicações do professor Fagton Mattos Negrão, responsável pelas pesquisas desenvolvidas com estudantes e produtores rurais na região. “Nossa intenção é propagar a tecnologia no campo por meio dessa capineira. Essa é uma tecnologia que veio para revolucionar a pecuária rondoniense, elevando a produtividade e garantido alimento na época da seca”, destacou o zootecnista, explicando que o capim pode ser usado de duas formas: “picado e servido ao gado, ou mesmo em forma de silagem, em que o alimento é guardado na propriedade”.

De acordo com o secretário, o material é muito importante para o setor da bovinocultura, especialmente utilizado na pecuária de leite. Ele também destacou os equipamentos testados para processar o capiaçu, ressaltando a parceria entre a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Ifro e a Entidade Autárquica de Extensão de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-Território Cone Sul). ”Estamos distribuindo essas mudas para todo o Estado, para que o produtor de leite incremente a alimentação de seu rebanho, dobrando sua produção com alimento de melhor qualidade”, explicou Padovani.

Acompanhado do engenheiro agrônomo, Ariel Gomes, e do médico veterinário, Fabiano Cremonini, ambos responsáveis pelo trabalho da Seagri no Cone Sul, o secretário também visitou a nova sede da Emater de Colorado do Oeste, oportunidade em que ouviu e conversou com os técnicos da autarquia. Na ocasião, foi tratada a questão do incentivo à produção de leite, crédito rural, além dos projetos e trabalhos realizados pelos técnicos no atendimento aos produtores da região.

Em seguida, Padovani se reuniu com o prefeito reeleito de Colorado do Oeste, Ribamar Oliveira, momento em que reafirmou as parcerias, em nome do governador Marcos Rocha com o município para desenvolver o setor produtivo em 2021. “Nos colocamos à disposição para atender as demandas do novo mandato. O prefeito Ribamar tem sido um grande parceiro do Governo do Estado”, revelou Padovani.

No fechamento da agenda, foi realizada uma vistoria no Crédito Fundiário, em uma área que foi adquirida pelo Governo Federal, por meio de uma instituição bancária e Seagri, onde se encontram famílias assentadas pelo “Programa Terra Brasil”.

No local, Padovani fiscalizou os trabalhos da empresa contratada para levar iluminação pública. Ele também ouviu e conversou com produtores, destacando a importância e a seriedade do trabalho que está sendo feito pelo Governo do Estado. “Falamos da importância do produtor acreditar no programa. Essa é uma área que será definida como produtora de leite, garantindo emprego, terra e renda para as famílias dos pequenos produtores rurais de Rondônia”, finalizou o secretário.