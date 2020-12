Em conversa com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia, o deputado estadual Luizinho Goebel fez um balanço de sua legislatura em 2020 e do governo de Marcos Rocha.

O parlamentar destacou que mesmo sendo um ano atípico devido a pandemia, considera que foi um ano de muita produção, conseguindo contemplar vários municípios de Rondônia.

Analisando seus mandatos, o deputado afirma que acredita ser o que mais atendeu e trabalhou para o município de Vilhena. Dentre as ações, Goebel destaca R$ 1 milhão para compra de medicamentos, R$ 1,1 milhão para iluminação de LED das Avenida Paraná e Melvin Jones, aquisição de um centro de castração a pedido da vice-prefeita Maria José, instalação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e R$ 300 mil para atendimento da comunidade terapêutica Trindade Santa.

Goebel relembra ainda o empenho de recursos para construção de piscina, quadra coberta e vestuários no Creca e a disponibilização de emenda para implantação da fábrica de manilhas, tubos de concreto e bloquetes instalado no presidio Cone Sul com uso da mão de obra dos apenados que buscam ressocialização.

CONE SUL

Segundo o deputado foi investido mais de R$ 500 mil em tubos de aço para substituição das pontes de madeiras por galerias de concreto em Colorado e para 2021 há ideia é dar continuidade no projeto visando a melhoria na trafegabilidade dos munícipes. Goebel detalhou também o empenho de recursos para aquisição de máquinas de costuras com objetivo de ofertar cursos a população.

Em Cerejeiras, foi destinado emendas para recuperação de estradas, aquisição de tubos de aço e investimentos na saúde. Pimenteiras também foi contemplada com tubos de aço, construção de praça e campo de futebol iluminado que em breve serão inaugurados. Já Chupinguaia recebeu manilhas de concreto, tubos de aço e ambulâncias, além do Cone Sul.

GOVERNO DE RO

Goebel narra que sua relação com o governador Marcos Rocha é muito boa, pois tem tido muito apoio para empenhar recursos aos municípios rondonienses, em especial o Cone Sul.

“Todas as nossas emendas é um direito do deputado, mas quem paga a conta é o governo, e o governador tem honrado com todos os compromissos, além de viabilizar diversas ações para o Cone Sul”, declarou ele.

Essa parceria foi tão importante para 2020 que o deputado enfatiza que das ações de maior destaque está a disponibilização de sua equipe para cuidar do zoneamento sócio econômico ecológico que reflete diretamente na economia popular com geração de emprego e renda.

“Além do zoneamento, o governador recuperou as rodovias asfaltadas do Cone Sul, garantindo mais segurança e menos prejuízos. Diante dessas rodovias, conseguimos assegurar um recurso para ser feito um recapeamento da RO 391”, explicou Goebel.

Outra coisa importante que o governo fez citada pelo deputado foi as melhorias realizadas no aeroporto de Vilhena, com colocação de equipamentos e ampliação da cerca. “Esperamos que até dia 21 de abril o aeroporto esteja pronto para atender a todos. Outros parceiros que temos que agradecer é a Aciv e Sicoob que se disponibilizou em dar uma contra partida caso seja necessário”.

O parlamnetar relembra ainda a viabilização da implantação da usina de asfalto em Vilhena e que atenderá todos os municípios do Cone Sul. “Tenho feito este pedido há mais de 10 anos, e o governador Marcos Rocha nos atendeu”.

Goebel diz que se fosse para avaliar a gestão do governador Marcos Rocha em relação ao apoio e dedicação aos rondonienses a nota seria 10.

AEROPORTO

O deputado foi um dos que persistiu em trazer um voo direto de Vilhena a Porto Velho para facilitar ainda mais o trajeto da população. “Queremos trazer isso de volta, estamos conversando com a Azul, prefeitura e governo para conseguir Cuiabá/Vilhena, Vilhena/Ji-Paraná e Porto Velho, o que vai facilitar o acesso de empresários e suporte da saúde”.

ELEIÇÕES

O parlamentar pontua que trabalhou diretamente na campanha do prefeito Eduardo Japonês de Vilhena, Scheila Mosso de Chupinguaia, Isael Dias em Cabixi, Lisete Marth em Cerejeiras, “Edinho da Rádio” e Jonson em Colorado, Jucileide em Pimenteiras e em Corumbiara Delcreciano, do total de participação em todo o Estado de Rondônia foram 26 prefeitos, elegendo 16.

Para Goebel a reeleição dos prefeitos de Vilhena, Cerejeiras e Chupinguaia significa continuidade de trabalho e fortalecimento dos municípios. “Acredito que os governos deles, serão ainda melhores e daremos continuidade nos projetos”.

DEPUTADO FEDERAL

Sobre os rumores de uma possível candidatura ao cargo de deputado federal, Goebel nega a intenção de tentar a vaga e afirma que quer a reeleição como deputado estadual para dar ainda mais representatividade ao Cone Sul.

Para os próximos dois anos de mandato, o parlamentar destaca que os rondonienses podem esperar ainda mais trabalho, além de estar aberto a população para ouvir as demandas e sugestões de projetos. “Meu escritório está a disposição de todos, e podem me cobrar para que possamos melhorar ainda mais nossa cidade. Para este fim de ano desejo saúde, paz, harmonia e pleno emprego para todas as famílias, que seja um ano de reflexão e fortalecimento. Quero aproveitar para agradecer minha equipe, o governo, os colegas de parlamento e os parceiros”.

O deputado pontua como desafio para o ano que vem a implantação da Casa Rosa, visando dar apoio a saúde da mulher em Vilhena e ampliação do laboratório municipal de análises clinicas.