Na última sessão do ano na Câmara de Vereadores de Ji-Paraná, nesta terça-feira 15 de novembro foi marcada por protestos e quase quebra-quebra.

Foi preciso a presença da Polícia Militar no local, haviam seis viaturas do lado de fora. Quem passava na frente do Legislativo ficava surpreso com a quantidade de carros estacionado e pessoas querendo adentrar ao plenário, que libetou 60 pessoas, devido a pandemia.

O projeto, menciona o presidente a entidade, “o salário do Prefeito atual que é de R$ 13.416,00 passa a valer para o próximo quadriênio o montante de R$ 24.148,00 o que equivale a um reajuste de 83%. No caso do vice-prefeito que é de R$ 9.100,00 o valor definido no projeto é de R$ 20.526,00, ou seja, um aumento de 137%. Já os salários/subsídios dos vereadores que hoje é de R$ 9.100,00 passa para o patamar de R$ 14.155,00 correspondente a 55,5% de aumento. Dos secretários municipais o valor passaria dos atuais R$ 9.100,00 para o patamar de R$ 11.000,00”.

Após o documento circular nas redes sociais grupos se reuniram para protestar na casa de leis, e não deu outra antes da sessão começar, gritos de protestos já eram ouvidos frente.

