Atual presidente da Câmara de Cacoal, Valdomiro Corá (MDB), ou simplesmente Corazinho, falou com a reportagem do Extra de Rondônia a respeito da campanha eleitoral que lhe concedeu o quinto mandato nesse município.

Ao conquistar 845 votos, ele foi o quatro mais votado dos 12 parlamentares eleitos no pleito eleitoral de 15 de novembro.

Natural de Terra Rica (PR), mas morando em Cacoal desde 1974, Corá, que tem 59 anos, comenta a disputa pela presidência no Legislativo e o posicionamento político que adotará com o prefeito eleito Adailton Furia a partir de 1º de janeiro de 2021.

>>> LEIA, ABAIXO, A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

EXTRA: Faça uma análise de sua campanha eleitoral. Qual é a maior dificuldade (se teve) que encontrou na campanha?

CORAZINHO: Não tive dificuldade nessa campanha. Sou pioneiro e moro em Cacoal desde 1974. Sempre fui um vereador atuante, defendendo a população. Sempre votei em projetos que vem beneficiar o nosso povo. Minha campanha foi tranquila.

EXTRA: Por que o senhor acredita que a população lhe concedeu a vitória nas urnas?

CORAZINHO: Acredito que povo vê quem realmente trabalha pelo município, que tem mais de 43 mil votantes, e o vereador Corá tem um trabalho prestado. Tenho certeza que o povo me deu esse mandato por que entendeu que o Corá trabalha em defesa do povo.

EXTRA: Qual será sua postura no parlamento a partir de 1º de janeiro de 2021 na aprovação ou rejeição de projetos?

CORAZINHO: Minha postura será tranquila. Respeito o prefeito eleito Adailton Furia, eleito com mais de 25 mil votos. Ele poderá contar com meu apoio. Só não estarei votando em projetos que venham prejudicar a nossa população, como aumento de impostos, com água, iluminação pública, IPTU. Nesses casos, o prefeito não terá meu apoio. Jamais vou atrapalhar um projeto que venha beneficiar a população de Cacoal.

EXTRA: Como será seu relacionamento com o Executivo?

CORAZINHO: Minha amizade com Furia vai continuar: ele no Executivo e eu no Legislativo. Tenho certeza que vamos nos dar muito bem.

EXTRA: Seu nome foi citado como candidato à presidência da Câmara. O senhor vai disputar mesmo?

CORAZINHO: Cada mandato é diferente. Sei que é difícil ser presidente da Câmara no biênio 2021/2022, até porque o prefeito que ganhou não é da minha base eleitoral. Claro que Furia vai fazer de tudo para eleger o presidente dele. Mas nunca fechei os olhos nessa questão de presidência; o que Deus permitir pra mim estou trabalhando. Deus já meu concedeu o quinto mandato, e até sou presidente. Se dessa vez não for assim, vamos apoiar o próximo presidente com respeito, carinho e desejar que ele faça um bom mandato e administração no Legislativo.

EXTRA: Qual é sua mensagem à população de Cacoal?

CORAZINHO: Quero desejar um Feliz Natal e Ano Novo, e que Deus possa abençoar a todos. Agradeço à população que concedeu o quinto mandato ao vereador Corá. Fico feliz e orgulhoso de ser respeitado como vereador em Cacoal, município que amo demais. Peço a Deus que abençoe a nossa população!