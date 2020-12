O proprietário de um açougue localizado na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, identificado até o momento por Adenilton, foi vítima de tentativa de assassinato na manhã desta terça-feira, 15.

De acordo com informações apuradas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem magro, alto, moreno claro, estacionou uma moto de cor vermelha em frente ao comércio, desceu, entrou no estabelecimento e foi direto na câmara fria onde estava a vítima e efetuou diversos disparos.

A vítima foi atingida por pelos menos dois tiros, um nas costas e um na perna direita.

Após tentar contra a vida do empresário, o atirador saiu montou na moto e fugiu tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados. A vítima levada ao Hospital Regional. A Polícia Técnica Científica (Politec) está no local.

Não foram encontradas cápsulas no local. Com isso, provavelmente o atirador usou um revólver para executar o crime.