Somente este ano foi destinado R$220 mil para Pimenteiras a pedido do vereador Luiz Carlos para ser investido em vários setores do município.

Na manhã desta terça-feira, (15) a deputada Rosangela Donadon (PDT) recebeu a visita do vereador de Pimenteiras do Oeste, Luiz Carlos onde trataram de assuntos relevantes para o desenvolvimento do município.

Durante a visita a deputada destacou os recursos que destinou a pedido do vereador Luiz Carlos este ano através de emenda parlamentar para Pimenteiras do Oeste. Entre eles está R$100 mil para reforma da Câmara de Vereadores de Pimenteiras, R$ 40 mil para aquisição de materiais esportivos, R$ 40 mil para aquisição de material de informática e R$ 40 mil para maquinas de costura, totalizando R$220 mil.

O vereador agradeceu a parceria da deputada Rosangela Donadon e aproveitou a oportunidade para solicitar recursos para serem investidos em importantes setores de Pimenteiras, entre eles R$120 mil para a construção da Casa Mortuária do município, R$ 120 mil para a construção do Salão de Festa no Conjunto Habitacional Jardim das Oliveiras, R$ 80 mil para a aquisição e instalação de uma academia ao ar livre na praça do Conjunto Habitacional Jardim das Oliveiras e R$ 80 mil para reforma do Centro de Eventos do município.

Rosangela Donadon ressaltou que tem prazer em trabalhar pelo desenvolvimento de Pimenteiras e vai analisar os pedidos de recurso com carinho, pois seu objetivo é trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população.

“Fiquei muito feliz em receber a visita do vereador Luiz que é um grande parceiro de trabalho e sempre apresenta projetos para beneficiar a população de Pimenteiras. Este ano já destinei recursos para serem investidos em várias áreas do município e para o próximo ano o vereador já apresentou projetos importantes para promover o desenvolvimento de Pimenteiras. Estamos trabalhando empenhados pelo desenvolvimento do município”, ressaltou a parlamentar.