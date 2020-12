A Câmara de Vereadores de Chupinguaia terá o privilégio de ser uma das casas legislativas com melhor estrutura de veículos na região do Cone Sul de Rondônia.

Isto porque aguarda a chegada de uma caminhonete SW4 completa, prevista para ser entregue em 30 de dezembro próximo.

O Legislativo pagou R$ 240 mil, mas o veículo está avaliado no mercado por R$ 360 mil, explicou o presidente da Casa, Vanderci de Paula Campos, o popular “Alicate”.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, “Alicate” disse que o veículo saiu mais barato com relação ao preço original em virtude de uma “Carona” com entidade administrativa de outro Estado.

Ao explicar o motivo da aquisição, ele disse que deve-se à economia da Casa e que parte do dinheiro utilizado na compra do veículo era para algumas reformas no prédio da Câmara, como troca do piso, pintura, que não foram executadas devido à pandemia. “A compra não estava prevista. Mas, após reunião com todos os parlamentares, decidimos adquirir o carro, que servirá para garantir mais segurança aos vereadores em seus deslocamentos a distritos e outros lugares do município”, salientou.

Com a SW4, agora são três os veículos próprios à disposição da Casa, que tem uma Hilux e uma Etios.

Apesar das explicações do presidente da Casa, a compra do veículo de luxo gerou uma série de questionamentos e reclamações por parte da população, já que esse dinheiro poderia ser devolvido ao Município para o fortalecimento do setor de saúde pública neste momento de pandemia da covid-19.

Porém, “Alicate” esclareceu que, neste ano, a Câmara já devolveu à prefeitura R$ 200 mil para a compra de uma ambulância semi-UTI, que deve chegar ao município nos próximos dias.