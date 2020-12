As articulações para a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022 movimentam os bastidores da Câmara em Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

Conforme o Extra de Rondônia publicou na última segunda-feira (leia mais AQUI), um dos grupos é liderado pelo experiente vereador Antônio “Toninho” Bertozzi, que foi reeleito na coligação da prefeita reeleita Sheila Mosso (DEM).

Ele, que inclusive já presidiu o Legislativo por várias vezes, conta com o apoio de sus colegas Eder da Van (DEM), Gaguinho do Taxi (PDT), Idenei Dummer (PDT) e Denilson da Cidade Alta (Republicanos), estes três últimos eleitos na coligação do candidato a prefeito Wesley Wanderley.

O outro grupo é encabeçado pelo atual presidente do Legislativo, Vanderci de Paula Campos (PSB), o popular “Alicate”, que foi reeleito ao cargo. Ele informou ao site que conta com o apoio dos seus colegas Rubinho do Novo Plano (DEM), Maria do Guaporé (DEM) e Ronaldão (PSDB) todos da situação.

Ao Extra de Rondônia, Toninho explicou que – embora tenha no grupo três vereadores considerado de oposição – pautará sua postura pela aprovação de projetos importantes para o município. “Somos um grupo democrático. Nem oposição e nem situação. Nossa principal bandeira é defender os interesses da população”, disse.

Ele também informou que o candidato à presidência para o biênio 2023/2022 é Eder da Van.

Como o Legislativo tem 9 integrantes, o grupo de Toninho, por enquanto, leva vantagem.

Contudo, Alicate disse ao site que, para conseguir a vitória da Mesa, “ainda estamos em conversações com os colegas”.

A eleição da Mesa Diretora ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2021, após a posse dos eleitos que inicia às 10h no prédio do Poder Legislativo.