Com apoio da Prefeitura de Chupinguaia através da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, no último sábado 12, aconteceu o “1º Torneio de Volêi de Areia 4×4” e no domingo 13, a “3ª Trilha do Noel”.

O torneio de volêi reuniu 14 equipes que disputaram quatro colocações e prêmios de R$ 1,5 mil a R$ 500,00. O evento que teve início às 13h na Praça da Cidade Alta, contou com muitos populares.

Já no domingo, a trilha organizada pela equipe do Edson Motos reuniu cerca de 125 pessoas. Por fazer parte do calendário da cidade, a prefeita Scheila Mosso (DEM) acompanhou o evento.

“Quero agradecer ao secretário de esporte João Divino Anselmo e também ao diretor de esporte cultura e turismo Cledinei Santos Borges, popular ‘Nei do esporte’, pelo empenho em ajudar na realização dos eventos e garantir meu apoio área”, declarou a prefeita.