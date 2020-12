A Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) de Rondônia cumpre nesta quarta-feira (16), 15 medidas cautelares de buscas e apreensões em três cidades rondonienses, entre elas Candeias do Jamari.

Três desses mandados acontecem nas sedes das prefeituras e os demais nas residências de investigados.

A ação é resultado de investigação realizada no Inquérito Policial nº 003/2020-Decor, que teve início a partir de ação conjunta entre a Polícia Civil (PC) do Estado e o Tribunal de Contas de Rondônia (TCE/RO), após o recebimento de denúncia de que empresas participavam de contratações diretas com municípios do interior, para fornecimento de testes rápidos para detecção da Covid-19, através de fraudes na realização das aquisições.

Segundo a Polícia, as investigações apontaram que empresários e o prefeito de Candeias do Jamari, além de servidores do Município, realizaram a compra direta – sem procedimento licitatório – de testes rápidos para Covid-19 no montante aproximado de R$ 1.000.000 em uma única compra, utilizando-se de emenda parlamentar recebida da Assembleia Legislativa do Estado.

Os investigadores da Delegacia de Combate à Corrupção materializaram elementos de informação que confirmaram a denúncia e a suposta associação dos envolvidos para facilitar a conclusão do processo administrativo e a irregular liquidação da aquisição que gerou o prejuízo de mais de R$ 1.000.000.

De acordo com relatório técnico do TCE, além da compra vultosa, há ainda superfaturamento em outras contratações diretas realizadas pelo município.

Os outros dois municípios envolvidos na operação são Mirante da Serra e Campo Novo.