Na manhã desta quarta-feira, 16, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou a autuar motoristas que insistem em trafegar na contramão nas marginais da BR-364 – perímetro urbano de Vilhena.

Um policial rodoviário confirmou a reportagem do Extra de Rondônia, que as autuações começaram nesta quarta, pois as mudanças nos sentidos das vias foram bem divulgas em diversos veículos de comunicação e os locais já estão sinalizados.

Contudo, Avenida Marechal Rondon, no sentido Porto Velho, por um tempo continuará mão dupla até a rotatória da Avenida Paraná.

Já a Avenida Celso Mazutti, no trecho que corresponde do começo da via até a rotatória da Guaporé Máquinas, não há sinalização indicando se a via é mão dupla ou mão única, sendo que da rotatória do Posto Cinta Larga em diante tem placa indicando sentido proibido. Depois a via segue mão dupla da rotatória da Avenida Paraná em diante, pelo menos por mais algum tempo.

Os PRs orientam os motoristas que prestem a atenção na sinalização, com isso, podem evitar a multa gravíssima no valor de R$ 293,47 mais 7 pontos na carteira.