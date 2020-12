Na tarde desta quarta-feira, 16, a Central de Operação da Policia Militar (PM) recebeu informação que na Rua Machadinho, no bairro Solar, havia ocorrido um roubo de moto.

Com isso, a Rádio Patrulha foi enviada ao local, e em contato com as vítimas O.M.S., de 55 anos, e W.S.P., relatam que estavam fazendo trabalho de pintura numa casa no endereço citado, quando foram rendidos por dois homens, sendo um de estatura baixa, moreno, magro e o outro estatura média, moreno, magro, ambos de capacete e camisas longas escuras, de posse de armas de fogo, uma aparentando ser garrucha e a outra tipo espingarda cano serrado.

Os bandidos subtraíram da vítima O.M.S., uma carteira contendo CNH, três cartões magnéticos, sendo: Siccob, Caixa Econômica, Atacadão, R$ 600,00 em dinheiro, um aparelho celular da marca LG, modelo K12, de cor preta, uma moto Honda NXR 160 Bros de cor azul, placa OHL-6331 Vilhena/RO.

A vítima O.M.S., ainda foi agredida com uma coronhada na cabeça por se recusar a entregar o controle do alarme da motocicleta.

Da segunda vítima W.S.P., os bandidos levaram uma carteira contendo CPF, RG, cartão do SUS e um aparelho celular da marca Motorola, modelo G5s, de cor preta.

De posse das informações, diversas viaturas iniciaram buscas pela cidade no intuito de localizar e prender a dupla de assaltantes, além de recuperar os objetos roubados.

Os policiais militares imbuídos na captura dos bandidos receberam informações que numa casa no setor 08, tinha alguns suspeitos com várias passagens por roubo e estariam se reunindo em um imóvel no residência Florença.

Com isso, a Rádio Patrulha foi para o local indicado para averiguação, no endereço o portão estava trancado e os policiais observaram diversos suspeitos saindo pelos fundos e pulando por cima dos telhados das casas vizinhas empreendendo fuga.

Contudo, foi solicitado apoio de outras guarnições para fazer o cerco, obtendo êxodo em prender o suspeito identificado pelas iniciais R.Q.S., conhecido no mundo do crime como “Nene Ralado” escondido num matagal de um terreno baldio.

O segundo suspeito conseguiu fugir. Porém, R., contou aos militares que um comparsa tinha saindo alguns minutos antes da chegada dos policiais e o identificou com a inicial J.

J., havia saído com uma motocicleta CG Fan de cor vermelha utilizada também na prática de crimes e levou as armas de fogo utilizadas no assalto e outros objetos em uma bolsa.

Em incursão no imóvel, foi localizada e recuperada a motocicleta Honda/Bros 160 de cor azul placa OHL-6331 Vilhena, que havia acabado de ser tomada em assalto.

R., indicou aos PMs da Rádio Patrulha onde havia escondido a chave de ignição e o controle do alarme do veículo.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz prisão e foi levado para à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).