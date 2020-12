Embora não haja números oficiais, a estimativa é que existam no Brasil 2 milhões de pessoas com autismo. Segundo a Revista Autismo, o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, ou seja, socialização e comunicação verbal e não verbal. Há, também, deficiência no comportamento, com interesse restrito e movimentos repetitivos.

Por isso, especialistas e pessoas interessadas no assunto vão discutir, de forma on-line, como fortalecer a rede de apoio aos autistas. O evento é o II Webinar Internacional de Autismo da Rede Adventista de Apoio à Família Autista (RAAFA), previsto para ocorrer nos dias 19 e 20 de dezembro. O tema geral é “Todo autista é o amor de alguém”.

INFORMAR, AUXILIAR E CONFORTAR

Segundo Keiny Goulart, uma das organizadoras do evento, a ideia é levar informação às famílias sobre como tratar a pessoa com autismo. “Além disso, vamos falar sobre auxílio a professores em sala de aula, aos pais e mães, questões de genética, estudos científicos, além de muito conforto e esperança para quem enfrenta esta situação”, ressalta.

O diretor do Ministério Adventista das Possibilidades (MAP) na América do Sul, pastor Alacy Barbosa, explica que a RAAFA tem total apoio do ministério. Sobre o evento, ele destaca que o propósito é acolher, amparar, compartilhar experiências e conhecimento. Tudo com a finalidade de criar as melhores condições para que as famílias consigam desenvolver, ao máximo, as potencialidades dos filhos autistas.

CONTEÚDO DO EVENTO

O Webinar vai contar, também, com momento voltado para as crianças com a presença confirmada dos cantores cristãos Marla e Daniel Lüdtke, do projeto Minha Vida, e da Tia Cecéu.

A palavra de especialistas também vai marcar o encontro virtual. Estão previstas palestras com os neurologistas Carlos Gadia e Paulo Liberalesso, além do professor e psicopedagogo Lucelmo Lacerda e da bióloga e doutora em biologia molecular, Graciela Pignatari.

O evento contará com um encerramento idealizado como um verdadeiro presente de Natal para as famílias. Além da mensagem do pastor Alacy Barbosa e do cantor Saulo Laucas, que é autista, também está confirmada a participação de Claudio Henrique, autista de Portugal. Estão previstos sorteios de consultas on-line com alguns profissionais e materiais de apoio para auxiliar as famílias.

O evento começará dia 19 às 19h30 e continua no dia 20 a partir das 08h30. Mais informações no site do www.somosraafa.org e nas redes sociais @raafa.autismo ou pelo telefone (55) 9 9995-2077 com Keiny Goulart.

RAAFA

A RAAFA é uma rede formada por familiares, professores e profissionais que tem como finalidade apoiar e acolher as famílias com autismo. Foi formada em abril de 2020 e, em maio, realizou seu primeiro evento tendo 38 mil pessoas alcançadas na primeira edição.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SÁBADO, 19 DE DEZ

19h30 – MASTER CLASS – “Criados a Imagem de Deus” – Sam Neves, Estados Unidos

20h30 – “TEA – Mitos, verdades e desafios” – Dr. Carlos Gadia, Estados Unidos

21h30 – “Comorbidades no Autismo” – Dr. Paulo Liberalesso, Brasil

DOMINGO, MANHÃ – 20 DE DEZ

08h30 – “Antifragilidade – Uma necessidade” Darleide Alves, Brasil

09h – “Habilidades Sociais no Autismo na vida adulta” – Dr. Lucelmo Lacerda, Brasil

10h – “Acessibilidade para o Autismo no turismo” – Amanda Ribeiro, Brasil

11h – “Intervenção Precoce e Capacitismo” – Keila Tomazeli, Canadá

DOMINGO, TARDE

13h30 – [KIDS] “Minha Vida é Uma Viagem” – Marla e Daniel Ludtke, Espanha

14h10 – [KIDS] “Você não está Sozinho” – Tia Cecéu, Brasil

14h30 – “Neurociência, Autismo e Música” – Aline Kefler, Brasil

15h30 – “Alfabetização e Autismo” – Claudia Camilo, Brasil

16h30 – “Importância da Genética no Autismo” – Dra. Graciela Pignatari, Brasil

17h30 – “Aprendizagem TEA: Do diagnóstico aos métodos” – Andrea Weffort, Brasil

18h30 – “Autismo: Consequências Genéticas e Ambientais” – Dr. João Vaz, Brasil

19h30 – “Tudo sobre os direitos do Autista!” – Carla Bertin, Brasil

20h30 – MASTER CLASS – “O Privilégio de Amar” – Alacy Barbosa, Brasil