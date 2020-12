O Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder), em reunião realizada na última quarta-feira 16, aprovou projeto de isenção tributária fiscal para a indústria Oleoplan. Grupo industrial com sede em Rio Grande do Sul, referência na produção de biodiesel no Brasil que construirá uma planta industrial no município de Cacoal.

A instalação da indústria no setor de biodiesel na Capital do Café foi priorizada pelo deputado Cirone Deiró (PODE) desde o início do seu mandato. Ainda em abril de 2019, o deputado levou os investidores a Superintendência de Desenvolvimento e Infraestrutura (Sedi), ocasião em que foi apresentada aos empresários as oportunidades e os incentivos fiscais que favorecem e apoiam a instalação de novas indústrias em Rondônia.

De acordo com o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Cirone Deiró, a nova indústria começa a ser construída ainda no primeiro semestre de 2021 e terá investimento de R$ 132 milhões com a geração de 300 empregos. Cirone afirmou ainda que esse é o maior investimento da iniciativa privada que será instalado em Rondônia.

“Celebramos essa conquista, porque foi um trabalho que priorizei desde o início do meu mandato, buscar novas empresas e indústrias para se instalar no Estado, essa especialmente será instalada no município de Cacoal, onde os empresários já compraram uma área de 20 hectares que está sendo preparada para o início das obras”, explicou.

Para o secretário da indústria e comércio da prefeitura de Cacoal, Elias Nunes o trabalho do deputado Cirone Deiró foi decisivo para que a Capital do Café fosse escolhido pelos empresários para a instalação desse importante empreendimento.

“Reconhecemos o empenho e compromisso do deputado Cirone em defesa da instalação de novas indústrias que vão contribuir para a geração de emprego e renda no município”, afirmou ao informar que a prefeitura de Cacoal adotou todas as providências para ampliar os limites da área industrial do município e dessa forma viabilizar a instalação indústria de biodiesel.

O empresário Valdir Federhen agradeceu o apoio que tem recebido do deputado Cirone Deiró e de toda a equipe do governo pela agilidade na tramitação do processo que aprovou a isenção fiscal para a instalação da nova planta industrial da Oleoplan, em Cacoal. “Já temos uma planta industrial em Cacoal, nossa experiência com o Estado tem sido exitosa. Temos motivos concretos para acreditar no grande potencial de desenvolvimento econômico desse promissor Estado”, afirmou.

O titular da Sedi, Sérgio Gonçalves, destacou a atuação do deputado Cirone Deiró desde o início para viabilizar a instalação dessa grande indústria no município de Cacoal. Segundo o secretário, em todos os momentos o deputado se mostrou disponível para fazer a interlocução entre a equipe técnica do governo e os investidores.

“Todas as instâncias do governo estão comprometidas em agilizar a instalação de novos empreendimentos no Estado. A escolha da região, ou município é uma decisão do empresário. Depois dessa fase, nossa missão é apoiar e incentivá-los”, explicou.