Na penúltima sessão extraordinária da atual legislatura, realizada na manhã desta sexta-feira, 18, a Câmara de Vilhena fez a devolução simbólica, à prefeitura, de mais R$ 2,6 milhões para que sejam investidos em diversas áreas da administração municipal.

A entrega do recurso foi feita pelo presidente da Casa, Ronildo Macedo (PV), ao prefeito reeleito Eduardo Japonês (PV), presente na sessão legislativa.

No final de 2019, a Câmara também fez a devolução de R$ 2,2 milhões (leia mais AQUI), totalizando R$ 4,8 milhões devolvidos ao Executivo devido às economias da Casa de Leis.

Em seu discurso, Macedo destacou o esforço de todos os parlamentares na consolidação do ato. “A devolução reflete exatamente o que foi essa legislatura, um trabalho em conjunto com todos os vereadores, pautada na organização, zelo, clareza e lisura, notadamente no trato com o dinheiro público”, ressaltou o presidente da Casa.

De acordo com ele, o recurso devolvido em 2019 foi utilizado da seguinte forma: R$ 1 milhão para a saúde: sendo R$ 600 mil em compra de medicamentos e R$ 400 mil para aquisição de duas ambulâncias; mais R$ 600 mil para compra e implementação em quatro escolas da rede pública municipal; R$ 500 mil destinado à compra de um ônibus que será utilizado para as mais diversas categorias poderem participar de eventos esportivos representando Vilhena, e R$ 100 mil para a Assistência Social.

Com relação ao recurso deste ano no valor de R$ 2,6 milhões, R$ 400 mil já foram aplicados na saúde no combate à covid 19, e mais R$ 100 mil para à Assistência Social, na compra e distribuição de cestas básicas aos que precisaram durante esse período de isolamento social; já o restante será utilizado pela prefeitura noutras ações.

“Tudo isso só foi possível porque essa legislatura pautou suas ações em transparência e respeito com todos os vilhenenses. 2020 foi um ano atípico, o mundo foi surpreendido com a pandemia e em Vilhena não foi diferente, mas fizemos tudo o que for possível para enfrentar e minimizar o sofrimento da nossa gente”, analisou Macedo, ao destacar também os avanços de infraestrutura com a reforma do prédio da Câmara, a realização de concurso público e valorização dos servidores da Casa de Leis.

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), que também esteve presente na sessão, parabenizou a atual legislatura pela dedicação nas ações e transparência com o erário público.