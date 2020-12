Em reunião com o secretário estadual de educação (Seduc), Suamy Vivecananda, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) recebeu a confirmação que o governo de Rondônia atenderá sua indicação para a construção de uma quadra poliesportiva coberta na escola estadual São Roque, no município de Corumbiara.

Suamy Vivecananda disse ainda, que nos próximos dias o projeto da quadra poliesportiva será encaminhado à Superintendência Estadual de Licitação (Supel).

Ezequiel Neiva destacou o empenho do secretário para atender as demandas encaminhadas ao Governo. “Fiz a indicação no inicio do ano. Vivecananda afirmou que a obra seria executada, e agora o projeto está quase pronto para ser licitado”, observou Neiva ao agradecer o governador Marcos Rocha pela parceria.

Ezequiel Neiva disse que a escola precisa ter o seu espaço adequado às práticas esportivas. O deputado entende que uma quadra poliesportiva coberta deve ser parte da infraestrutura educacional. “Os estudantes precisam fazer educação física, praticar esporte. Nossa região é muito quente, com a temperatura quase sempre acima dos 30°C”, argumentou o parlamentar ao destacar que a quadra coberta poderá atender também as demandas de eventos da cidade.