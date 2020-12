O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) marcou presença na penúltima sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira, 18, na Câmara de Vilhena.

Na oportunidade, o presidente do Legislativo, Ronildo Macedo (PV), fez a devolução, através de um cheque simbólico, do valor de R$ 2,6 milhões, à prefeitura, para sejam investidos em diversas áreas da administração municipal (leia mais AQUI).

O parlamentar parabenizou o prefeito, vice e vereadores eleitos que estavam na sessão, e destacou o trabalho da atual legislatura, que conseguiu reformar, com recursos próprios, o prédio da Câmara, promoveu concurso público e criou mecanismo de valorização aos servidores da Casa, entre outras ações positivas.

“Grato por participar desta sessão importante para a história de Vilhena, que serve como referência para outras Câmara de Rondônia e do Brasil. Adilson, você enfrentou um turbilhão de péssimas notícias com relação à construção deste prédio da Câmara de Vilhena. Mas eu sempre defendi isso, porque esse prédio não é dos vereadores e sim da população de Vilhena. Parabéns a você que conduziu os primeiros passos dessa Casa e depois ao Ronildo que continuou esse trabalho”, disse, ao elogiar Adilson de Oliveira, que foi presidente da Casa no biênio 2017/2018, ao mesmo tempo em que mandou uma mensagem aos parlamentares eleitos. “Espero que essa nova legislatura tenha a condição de seguir os mesmos passos, inclusive, melhorando as ações porque Vilhena e a população precisam”.

Ele também fez uma análise sobre os efeitos da disputa eleitoral, onde conseguiu eleger 16 prefeitos dos 26 que apoiou em Rondônia.

“Na política é muito difícil você não arrumar inimizade. E não é porque a gente quer. É porque os quadros se desenham e você cria embates. Disputei a eleição apoiando prefeitos em 26 municípios de Rondônia e elegemos 16. Imaginem só você andar metade do Estado de Rondônia e arrumar confusão com vários candidatos? Tem município que teve até 10 candidatos a prefeito, como é o caso de Guajará-Mirim. Eu apoiei um e tinha nove que eram contra. Mas, mesmo assim, fizemos uma campanha limpa e estamos de bem com a vida, com todo mundo. Quero encerrar 2020 pedindo a Deus que nos abençoe, perdoe todas as nossas falhas, que perdoe aqueles que quiçá devemos ter ofendido, mesmo não querendo e que possamos ter um ano de muita unidade”, encerrou.