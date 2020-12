Conforme ocorrência registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), uma guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida Melvin Jones, quando os policiais militares avistaram um homem em atitude suspeita.

Ao proceder à abordagem, foi observado que o suspeito ficou nervoso e tentou esconder uma bolsa, além disso, o rapaz tinha um ferimento na mão esquerda.

Na bolsa continha 11 peças de roupas novas ainda no cabide. Foi constatado que o suspeito tinha quebrado o vidro de uma loja com uma barra de ferro de aproximadamente três metros com um gancho numa das pontas, no qual ele usou para içar os produtos.

Os militares tinha conhecimento que horas antes outra loja tinha sido furtada do mesmo modo operacional. Com isso, foi indagado ao suspeito e confessou que tinha sido ele o autor do furto.

O ladrão disse ser dependente químico e os objetos furtados da outra loja havia trocado por drogas numa boca de fumo e que também iria trocar as que ele tinha acabado de furtar.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unisp, onde foi registrada a ocorrência.