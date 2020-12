Washington Pedra da Silva, de 30 anos, e Joel Henrique Machado Pereira de 21, morreram em um grave acidente ocorrido na BR-364, local conhecido por Marco Rondon, próximo de Pimenta Bueno.

De acordo com informações registradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu na noite desta sexta-feira (18), na altura do km 141 – após o distrito do Guaporé, sentido Porto Velho.

Segundo a ocorrência, as vítimas que estavam em uma moto Suzuki 125, transitavam no sentido Vilhena à Pimenta Bueno, quando próximo a ponte sobre o Rio Marco Rondon, foram atingidos na parte traseira da moto pelo caminhão e tiveram morte instantânea.

O motorista do caminhão relatou as autoridades que transitava no mesmo sentido e quando avistou a moto, já estava muito próximo e não conseguiu desviar a tempo.

Ele relatou ainda que não os visualizou porque o passageiro segurava uma tampa de caixa d’água, a qual tapou a lanterna traseira da moto.

Posteriormente a Perícia técnica foi acionada e após o término dos trabalhos periciais, os corpos foram liberados para funerária de plantão.