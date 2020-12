Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi prestar socorro a um homem que reclamava de falta de ar e no trajeto para o hospital regional a vítima pulou da viatura e agrediu um dos socorristas, em Vilhena.

De acordo com o apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, um Cabo do Corpo de Bombeiros, chamou a Polícia Militar e contou que foi numa casa para socorrer um homem que reclamava de falta de ar.

Contudo, quando a viatura estava em deslocamento para o hospital regional o paciente abriu a porta do veículo e pulou, o que causou algumas escoriações pelo seu corpo e um ferimento na boca.

O homem levantou enfurecido e chutou a viatura, ocasionando danos no veículo do lado esquerdo do capô, próximo ao farol. O bombeiro tentou evitar que o homem se machucasse ainda mais, porém, foi agredido por ele. Parentes do suspeito chegaram ao local e o seguraram para que ele parasse com as agressões.

Diante dos fatos, o homem que supostamente estava com falta de ar, recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao comissariado de plantão para providências cabíveis.