Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) por posse de entorpecente, armas e munições durante patrulhamento de rotina, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida 1512, no bairro Cristo Rei, quando os militares avistaram um Corola em alta velocidade sentido Avenida 743.

Todavia, foi feito acompanhamento e em ponto seguro o motorista identificado pelas iniciais D.L.S., que aparentava estar embriagado foi abordado.

O condutor demonstrava nervosismo, com isso, foi feito revista no veículo e encontrado três porções de substancial aparentando ser cocaína e R$ 1.367,15 em dinheiro. Em consulta nominal junto a Central de Operações, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela 1ª Vara Criminal de Vilhena. Além disso, o teste do bafômetro apontou 0,29 ml de ar expelido pelos pulmões confirmando embriaguez.

Em incursão na casa do suspeito, devido seu estado alterado foi preciso que os militares usassem spray de pimenta para contê-lo.

No imóvel foi localizado uma arma de fogo tipo pistola da marca Taurus calibre 7.65 um carregador, uma arma de fogo tipo Rifle calibre 22, ambas sem registro, 11 munições calibre 32 intactas, uma munição deflagrada calibre 22, 13 munições calibre 22 intactas, 6 parangas de substância entorpecente aparentando ser cocaína, uma balança de precisão e vários papelotes de plástico, no qual são utilizados para embalar drogas, sendo ainda que o suspeito assumiu serem de sua propriedade.

Durante a ocorrência, foi constatado que o veículo usado pelo suspeito pertencia a um homem que está sendo investigado por envolvimento com tráfico de drogas, em Vilhena.

Entretanto, com ajuda do Cão farejador, a polícia localizou na casa do dono do automóvel em uma cadeirinha bebe conforto dois pinos com substancia aparentado ser cocaína.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.