Quatro pessoas foram detidas por policiais da Rádio Patrulha e levadas para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), por suspeita de comércio de drogas e posse de munições, em Vilhena.

Policiais militares estavam realizando buscas após uma loja localizada na Avenida Dioes Bispo de Souza, no bairro Embratel, ter sido furtada.

A Rádio Patrulha recebeu informação que um casal de usuário de drogas havia passado várias vezes na madrugada em frente ao estabelecimento e portavam uma bolsa, certa hora entraram em uma casa localizada Rua Primavera, no bairro Belém.

Com isso, a guarnição foi averiguar e localizou o casal, identificados pelas iniciais M.M., de 40 anos e M.S.F. de 35 anos, na hora da abordagem o casal fazia uso de entorpecente e estavam com uma bolsa, no qual continha 31 frasco com 50 gramas de pólvora totalizando 1,550 quilogramas, três embalagem 16 unidade cada de balotes de chumbo totalizando 48 unidades e uma embalagens de chumbinhos contendo 100 unidades.

Indagados se haviam furtado a loja, ambos negaram, contaram que passaram pelo local para comprar entorpecente de um homem conhecido por “Gordinho”, e indicaram o endereço aos policiais, relataram que compraram duas pedras de crack no valor R$ 20,00 – fiado e que sempre negociam com o Gordinho.

Todavia, foi feito incursão no endereço repassado pelos usuários, onde já havia informação que o imóvel era usado como boca de fumo. Posteriormente Gordinho foi identificado pelas R.C.S.

Durante a ocorrência foi levantado que havia denúncia que Gordinho estava levando drogas para comercializar em Colorado do Oeste, onde numa ocasião já havia sido detido em um táxi com certa quantia de crack.

Na residência foi localizada uma pedra de crack pesando aproximadamente três gramas e duas porções de maconha pesando cerca de duas gramas, R$ 310,00 proveniente da venda drogas, um aparelho celular marca Samsung, modelo Gran prime e um tablet modelo IPAD mini, marca Apple, cor rose, onde havia uma fotografia de um casal na tela principal, sendo identificado ser produto de furto conforme ocorrência policial registrada na Unisp.

Gordinho declarou aos militares da Rádio Patrulha que recebeu o aparelho em troca de drogas e que iria formatá-lo, mas ainda não havia conseguido destrava-lo.

Referente a droga encontrada em sua casa não quis informar de quem havia adquirido e nem valor Pago.

A esposa de Gordinho declarou estar gestante de dois meses e ser usuária de entorpecentes e que ele compra droga em certa quantidade para uso dela e para fazer pequenas vendas a conhecidos.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unisp, onde foi registrada a ocorrência.