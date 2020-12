O deputado Cirone Deiró (PODE) liberou mais de R$ 25 milhões às prefeituras e associações de produtores rurais. O apoio ao setor produtivo agrícola e os investimentos em obras de infraestrutura e melhorias dos municípios foi uma das prioridades do parlamentar na Assembleia Legislativa.

Na presidência da Comissão de Agricultura, Deiró ainda liderou a aprovação de projetos que viabilizaram recursos e a execução de ações destinados ao fortalecimento do setor produtivo. O parlamentar também trabalhou pela instalação de novas indústrias, iniciativa que deve gerar centenas de empregos e renda.

Além de Cacoal, entre os municípios que estão sendo beneficiados com recursos liberados pelo deputado Cirone Deiró, estão os municípios de Ministro Andreazza, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, São Francisco do Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste, Vilhena, Chupinguia, Pimenteiras, Cerejeiras, Mirante da Serra, Pimenta Bueno e Novo Horizonte.

“Fizemos do nosso gabinete na Assembleia Legislativa uma representação política dos municípios, um ponto de apoio para que prefeitos, vereadores e lideranças de todos os segmentos pudessem trazer suas reivindicações que foram encaminhadas a equipe do governador Marcos Rocha”, explicou o deputado.

Na avaliação dos prefeitos beneficiados com recursos liberados, o êxito do trabalho do deputado Cirone Deiró se deve a sua capacidade de articulação política e a construção de diálogo com o governador Marcos Rocha e sua equipe. Além da liberação de recursos, o parlamentar atuou ativamente para atender as necessidades da população dos municípios e distritos de todas as regiões do estado.

“Apesar de esse ter sido um ano atípico, estamos encerrando com um saldo de trabalho positivo. Com o apoio e parceria do governador Marcos Rocha avançamos nas mais diferentes frentes de trabalho em prol do desenvolvimento dos municípios e do bem estar das pessoas”, afirmou.

Para o município de Cacoal foram liberados mais de 20 milhões que estão sendo investidos em obras de infraestrutura, drenagem, pavimentação asfáltica, saúde, educação, ação social, esporte e agricultura. Além da reforma e ampliação da rodoviária e do prédio onde funcionará a farmácia central.

Cerca de R$ 10 milhões foram destinados a execução de obras de drenagem, pavimentação asfáltica e construção de galerias. “Desse total R$ 2 milhões serão investidos na execução de obras de drenagem na avenida Uirapuru, uma das principais via de acesso à Rodovia do Café”, registrou.

A educação foi contemplada com cerca de R$ 1,3 milhões que foram investidos em melhoria nas escolas da área urbana e rural. “Foram recursos extra que conseguimos liberar junto ao secretário de educação, uma antiga reivindicação dos diretores e da comunidade escolar”, afirmou.

Os cafeicultores foram contemplados com cerca de R$ 1 milhão, recursos destinados para a compra de secadores de café, equipamentos para agroindústria, máquina de beneficiamento de café, implementos agrícolas. Além dos recursos destinados para a recuperação das estradas rurais do município.

Para a reforma e melhoria da rodoviária foram destinados R$1,5 milhão, mais a contrapartida da prefeitura. As obras a serem executadas no local incluem construção de novos banheiros, novas salas para o atendimento aos usuários. Além da substituição do telhado, do piso, da rede elétrica e hidráulica.

De acordo com o projeto apresentado para a liberação dos recursos, o novo estacionamento vai atender os usuários da rodoviária e também aos clientes do comércio do centro atacadista que funciona próximo a rodoviária. O prédio da antiga Unidade Mista de Cacoal será totalmente reformado para funcionar a Farmácia Central. Para a execução das obras foram destinados R$ 400 mil.