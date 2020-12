Por mais um ano o deputado Ezequiel Neiva (PTB) atingiu a expressiva marca de beneficiar mais de 50% dos municípios de Rondônia com a destinação de emendas parlamentares, contribuindo diretamente para a melhoria das cidades e distritos.

O parlamentar também teve atuação destacada em todas as ações de combate à pandemia realizadas pela Assembleia Legislativa, tais como a destinação de recursos de economia própria do legislativo para o aluguel de leitos de UTI no Hospital do Amor e votações em favor de projetos do governo visando o enfrentamento do novo Coronavírus.

Os recursos para os municípios foram para atender áreas diversificadas, como o setor rural, a saúde, a educação, a infraestrutura, a regularização fundiária, a segurança pública, o esporte, o lazer, o turismo, o social, de acordo com a necessidade de cada localidade.

Além de recursos de emenda parlamentar individual encaminhados aos municípios, Ezequiel Neiva teve atuação destacada ao indicar ao governo de Rondônia a realização de obras e ações em prol do desenvolvimento do Estado, a exemplo da manutenção das rodovias, tanto pavimentadas quanto as de terra.

“Apesar da pandemia do novo Coronavírus, que mudou as nossas vidas, não paramos de trabalhar. Pelo contrário, intensificamos, junto com toda a equipe de gabinete e assessores no interior do Estado, os trabalhos para atender as necessidades da população a fim de vencer essa batalha, a mais difícil enfrentada pela nossa geração”, destacou o parlamentar.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Neiva conduziu os debates em torno da Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada na última semana. A LOA trata do orçamento do governo para o ano seguinte, prevendo todos os gastos e investimentos a serem feitos no Estado, incluindo o repasse aos demais poderes.