Foi identificado há poucos instantes as duas vítimas fatais do acidente ocorrido nesta madrugada de terça-feira, 22, no Km 52, da BR-364, próximo ao Rio Ávila, aproximadamente 52 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho. Leia (AQUI).

O motorista da picape foi identificado como Eldo Gonçalves Ferreira, de 43 anos e a mulher Cleidimar Pivatelli, de 32.

As vítimas são moradoras de Alta Floresta do Oeste – Rondônia.

As duas pessoas que estão em estado grave no hospital regional foram identificadas como sendo Sara Miller Campos, de 35 anos, e Deidis Pivatelli, de 29 anos.

Os corpos estão necrotério da funerária São Matheus. Após passar pela necrópsia serão transladados para a cidade de origem, onde serão velados e sepultados.

Cleidimar era apenada, cumpria pena em Vilhena e usava tornozeleira eletrônica e estavam indo para Alta Floresta do Oeste. Chovia muito na hora do sinistro e os veículos bateram de frente, caindo numa ribanceira.

O condutor do caminhão foi identificado como Matheus Rodrigues Ramos, de 25 anos, e está em estado grave no HR. Outro homem que estava no caminhão foi identificado como sendo Vandir Rocha, de 39 anos, teve ferimentos leves.