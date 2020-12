Na sexta-feira 18 de dezembro, a Unesc foi parceira do 4º Batalhão da Polícia Militar, na realização da segunda edição do “Dia da Saúde” em Cacoal. Trata-se de uma iniciativa de promoção à saúde e ao bem estar dos policiais militares.

Durante todo o dia, e também através de agendamentos, a ação oferece diferentes serviços na área da saúde e bem-estar, como consultas psiquiátrica ou cardiológica, acolhimento psicológico, ventosaterapia, liberação miofascial, crochetagem, acupuntura, aferição de pressão arterial e teste de glicemia, auriculoterapia e ainda diversos outros atendimentos e serviços voltados à saúde e ao bem estar dos policiais militares.

A Unesc foi essencial para este evento, pois levou acadêmicos de psicologia, que fizeram o acolhimento de policiais militares e acadêmicos de nutrição, que fizeram toda a avaliação antropométrica dos policiais e vão garantir a continuidade desse atendimento.

“Com os alunos, devidamente supervisionados, foi possível atender um grande número de militares e o ‘Dia da Saúde’ não aconteceria sem o apoio da Unesc e dos demais parceiros”, destacou a Capitã PM Psicóloga Márcia Nascimento.

As medidas antropométricas citadas pela capitã da Polícia Militar incluem peso, altura, circunferência de cintura e circunferência de quadril e são utilizadas para o diagnóstico do estado nutricional (desnutrição, excesso de peso e obesidade) e avaliação dos riscos para algumas doenças.

“A Unesc é uma entidade que tem compromisso com o social e com a Polícia Militar não é diferente. Sempre está presente nas nossas ações, por isso nos cabe agradecer o apoio e a parceria que contribui para uma prestação do serviço à nossa comunidade”, concluiu o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar em Cacoal, Major PM José Carlos França.

