Cerca de 10 equipes dos municípios de Cerejeiras, Colorado e Pimenteiras participaram do “2º Futebol Solidário dos Amigos”, realizado no sábado 19, no Campo do Edson em Cerejeiras.

Dezenas de pessoas prestigiaram o evento que teve como vencedores a equipe do “Flamenguinho A” (1º lugar), “Flamenguinho B” (2º lugar) e “Internacional” (3º lugar). O torneio contou ainda com a participação de times femininos.

